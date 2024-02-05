Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок «Спартака»: Дзюба мог переборщить в шутках

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев рассказал, что Дзюба мог переборщить в шутках

close
100%
«ФК «Локомотив» Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, что форвард Артем Дзюба во времена игры за красно-белых был амбициозным и целеустремленным, передает Sport24.

«Знал ли он меру в шутках? Мог переборщить, бывало с ним такое. Пытался ему подсказать, как правильнее в таких случаях себя вести. Но он не всегда слушал», — сказал Бояринцев.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте.

Ранее Анастасия Волочкова оценила шансы Дзюбы стать актером.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами