Бывший игрок «Спартака»: Дзюба мог переборщить в шутках

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, что форвард Артем Дзюба во времена игры за красно-белых был амбициозным и целеустремленным, передает Sport24.

«Знал ли он меру в шутках? Мог переборщить, бывало с ним такое. Пытался ему подсказать, как правильнее в таких случаях себя вести. Но он не всегда слушал», — сказал Бояринцев.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте.

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