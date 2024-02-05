Месси вызвал негодование правительства Гонконга

Правительство Гонконга недовольно тем, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси не сыграл в товарищеском матче против сборной лиги Гонконга, передает SCMP.

По контракту Месси должен был сыграть в матче 45 минут, но не вышел на поле. на проведение матча был выделен грант в $1,9 млн. Еще $128 тысяч был выделен стадиону, на котором проводился матч.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Месси остался в запасе, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования.

Также в середине второго тайма болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси». После игры владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поблагодарил фанатов за поддержку, но был освистан. Матч посетили около 38 тысяч человек.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее стало известно о проблемах Месси со здоровьем.