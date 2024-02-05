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Бензема жестко отреагировал на критику в адрес Месси

Футболист Бензема: кто критикует Месси, ничего не смыслит в футболе

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Stephanie Lecocq/Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема раскритиковал в своих соцсетях тех, кто позволяет себе критику в адрес игрока «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе», — написал Бензема.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Месси остался в запасе, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования.

Также в середине второго тайма болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси». После игры владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поблагодарил фанатов за поддержку, но был освистан. Матч посетили около 38 тысяч человек. Отмечается, что билет на этот матч стоил порядка $108.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Ранее стало известно о проблемах Месси со здоровьем.

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