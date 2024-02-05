В «Реале» опасаются конфликта Мбаппе с Винисиусом

Руководство мадридского «Реала» обеспокоено отношениями нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, который в скором времени может пополнить состав «сливочных», передает Todofichajes.

В «Реале» опасаются конфликта интересов игроков из-за того, что они выступают на одной позиции. Мбаппе рассматривается в качестве звезды команды, из-за чего Винисиус может оказаться в тени француза.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Ранее глава «Реала» одним словом отреагировал на переход Мбаппе.