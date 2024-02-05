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Головин рассказал об общении с Кузяевым во Франции

Полузащитник «Монако» Головин: с Кузяевым всегда на связи

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Panoramic/Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после матча чемпионата Франции с «Гавром» (1:1) рассказал, поддерживает ли связь со своим соотечественником, хавбеком Далером Кузяевым, который играет в составе соперника. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Общались ли с Далером Кузяевым? Да, перекинулись парой фразой, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой, если хотим пообщаться», — заявил Головин.

Оба футболиста вышли в стартовых составах своих команд. Головин провел на поле весь матч и поучаствовал в голевой атаке, отдав предголевую передачу. Кузяева заменили на 88-й минуте.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 18 матчей, забив пять мячей и сделав три результативные передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

12 июля Кузяев подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». 20 августа Кузяев забил свой первый гол в Лиге 1.

Ранее экс-игрок Лиги 1 назвал российского футболиста звездой во Франции.

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