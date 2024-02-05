Глава «Реала» одним словом отреагировал на переход Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на вопрос о возможном трансфере в клуб французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Переса цитирует El Chiringuito.

«Оригинально», — заявил президент мадридского клуба.

4 февраля журналист Рамон Альварес де Мон написал, что Перес сообщил тренерскому штабу команды, что нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Мбаппе станет игроком команды.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Ранее стало известно, от чего отказался Мбаппе ради «Реала».