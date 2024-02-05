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Капитана «Спартака» похвалили за то, что он не обижается на клуб

Эксперт Петрушин: Джикия хочет остаться и доказать, что может играть на уровне

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист московского «Динамо», футбольный эксперт Алексей Петрушин заявил, что поддерживает капитана и защитника московского «Спартака» Георгию Джикию в стремлении остаться в команде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Джикия хочет остаться и доказать, что он может и должен играть на таком уровне. Я в этом плане его поддерживаю, потому что он не мечется из клуба в клуб, не обижается на ситуацию. Он понимает, почему перестал попадать в состав. В своих последних матчах он допускал результативные, серьезные ошибки, которые приводили к пропущенным мячам», — заявил он.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее капитану «Спартака» предложили поискать другую команду.

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