Бородина о деле Валиевой: политика и страх перед нашими героями

Известная телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отвечала на вопросы подписчиков и рассказала о своем отношении к дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, которую отстранили из-за нарушения антидопинговых правил.

«Сил и терпения. Жестокая несправедливость по отношению к таланту. Очевидно, что это политика и страх перед нашими героями. В глазах твоего народа ты номер один», — написала Бородина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года. Спортсменка лишилась звания чемпионки Европы — 2022.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал виновных по делу Валиевой.