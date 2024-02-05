Карякин заявил, что решение CAS по Валиевой станет для всех уроком

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, говоря о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил о политическом подтексте этой ситуации и объяснил, почему российским спортсменам не стоит ехать на летние Олимпийские игры — 2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Но я думаю, это может послужить уроком для нас всех, что нас не ждут за границей. Нас не ждут на Олимпиаде, которая только называется всемирной. Но на самом деле это уже абсолютно политизированный турнир, для которого есть страны первого сорта и есть все остальные. Вот поэтому я думаю, что на Олимпиаду в Париж ехать просто не надо», — заявил Карякин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал виновных по делу Валиевой.