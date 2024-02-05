Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время матча АПЛ

Болельщики лондонского «Челси» скандировали имя бывшего владельца клуба, российского бизнесмена Романа Абрамовича во время матча 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вулверхэмптоном». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Поединок завершился поражением бывшего клуба Абрамовича со счетом 2:4. В социальных сетях распространились видеоролики, на которых фанаты выкрикивают имя бизнесмена по ходу игры.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года бизнесмен продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона — в сезоне-2022/23 лондонский клуб финишировал в АПЛ на 12-м месте.

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