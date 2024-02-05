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Поведение Месси разочаровало представителей гонконгского клуба

В Гонконге разочаровались из-за поведения Лионеля Месси

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Нежелание аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси взаимодействовать с гонконгскими игроками за пределами поля разочаровало некоторых представителей клуба «Гонконг ХI». Об этом сообщает South China Morning Post.

Месси отказывался от совместных фотографий и был необщительным, что и вызвало разочарование.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Месси остался в запасе, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования.

Также в середине второго тайма болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси». После игры владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поблагодарил фанатов за поддержку, но был освистан. Матч посетили около 38 тысяч человек. Отмечается, что билет на этот матч стоил порядка $108.

Ранее тренер «Интер Майами» объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге.

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