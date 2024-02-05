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Названо связанное с СВО условие, благодаря которому Россия попадет на Игры-2026

Тренер Канарейкин: если СВО будет закончено, то у нас есть шансы попасть на Игры

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РИА

Бывший главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Федор Канарейкин поделился размышлениями о вероятном допуске России на зимние Олимпийские игры — 2026 на фоне решения Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешить своим игрокам принимать участие в ближайших Олимпиадах. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Перспективы, наверное, все равно связаны с ситуацией. Считаю, если СВО будет закончено, то, конечно, шансы у нас есть попасть на Олимпийские игры. А так, если все будет продолжаться, то увидеть нашу сборную на Олимпиаде 2026 года будет трудно», — сказал Канарейкин.

Последние две зимние Олимпиады прошли без представителей сильнейшей лиги мира. В 2018 году в Пхенчхане победу одержала сборная Олимпийских атлетов из России, а четыре года спустя российская команда уступила в финале команде Финляндии. До того игроки из НХЛ приезжали на Олимпийские игры на протяжении пяти турниров – с 1998 по 2014 годы включительно.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее стало известно, как повлияет решение НХЛ на шансы России выступить на Олимпиаде.

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