Зарема назвала неожиданного кандидата на замену Абаскалю в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что португальский специалист Руй Витория, который 4 февраля покинул пост главного тренера сборной Египта, должен вернуться в состав красно-белых, сменив Гильермо Абаскаля. Ее слова приводит Metaratings.

«После увольнения из сборной Египта считаю, что Руй Витория — кандидат номер один в «Спартак», который точно должен опережать в шорт-листах Карпина и Черчесова. Рую Витории надо обязательно дать второй шанс в «Спартаке», — заявила Салихова.

При этом ранее Салихова призналась, что невзлюбила специалиста за безальтернативность и безыдейность.

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Через полгода красно-белые объявили о расторжении контракта с португальским специалистом. Под его руководством российская команда впервые за десять лет смогла пробиться в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в своей группе с такими командами, как «Наполи», «Лестер» и «Легия».

До этого Витория работал в Португалии и Саудовской Аравии. Его «Бенфика» дважды становилась чемпионом, а также один раз — обладателем Кубка страны.

Ранее легенда «Спартака» заметил потепление со стороны УЕФА к России.