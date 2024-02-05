Американский боксер назвал благословением гражданство России

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он получил гражданство Российской Федерации. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Во-первых, у меня теперь новый день рождения. Во-вторых, это настоящее благословение. Это честь, это радость быть частью России», — заявил он.

Еще в марте 2023 года Джонсон просил у президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. 9 января глава государства предоставил боксеру гражданство. При смене паспорта Джонсон взял отчество «Владимирович».

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее латвийский боец признался, что не понимает, почему Джонсону дали российский паспорт.