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Миранчук — главный созидатель в чемпионате Италии

Миранчук является лучшим игроком чемпионата Италии по передачам под удар

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IMAGO/Global Look Press

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук является лучшим игроком серии А по передачам под удар в 2024 году. На его счету 21 такая передача.

Ближайшими преследователями по этому показателю являются Рафаэл Леау из «Милана» (15 передач) и одноклубник Алексея Шарль Де Кетеларе (14 передач).

4 февраля в матче чемпионата Италии против «Лацио» Миранчук отдал 5 передач под удар. Его команда победила со счетом 3:1. Россиянин результативными действиями не отметился и покинул поле на 64-й минуте.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился двумя голевыми передачами в шести матчах за «Аталанту». Стоит отметить, что Миранчук выходит в стартовом составе в двух последних матчах чемпионата Италии.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив четыре результативных передачи. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Шарль Де Кетеларе (5+6). «Аталанта» идет на четвертом месте, набрав 39 очков.

Ранее «Арсенал» победил «Ливерпуль» и обогнал «Ман Сити» в турнирной таблице.

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