Жена Малкина выложила фото в топе с разрезом на груди

Ведущая Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своих социальных сетях поделилась фотографией в брюках и топе, обнажив плоский животик.

В 2016 году Малкин и Кастерова сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Никита. Ради своего мужа Кастерова оставила карьеру ведущей и перебралась в США. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге».

В минувшем сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 46 матчей, отметившись 16 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. «Питтсбург» рискует не попасть в плей-офф. Команда занимает 11-е место в Восточной конференции.

В прошлом сезоне «Питтсбург» стал девятым и закончил выступление после регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Малкин стал вторым по результативности игроком своей команды, набрав 83 очка (27+56). Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

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