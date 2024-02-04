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Экс-чемпион Bellator оценил шансы Емельяненко стать депутатом Госдумы

Корешков о шансах Емельяненко стать депутатом: не вижу нигде его позицию

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Союз ММА России

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков признался, что не знает, получится ли у бывшего бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко стать депутатом Госдумы. Его слова передает Legalbet.

«Попробовать может каждый, но получится ли у каждого быть полезным? Если говорить об его авторитете, то он же складывается только из его спортивных выступлений, ведь другой деятельности никакой нет. Я даже не видел, чтобы Федор высказывал свою позицию по каким-то резонансным новостным темам дня. Я не вижу нигде его позицию», — сказал Корешков.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.

Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее боец ММА рассказал подробности службы на СВО.

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