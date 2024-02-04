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Капитану «Спартака» предложили поискать другую команду

Экс-игрок ЦСКА Масалитин предложил Джикии задуматься над уходом из «Спартака»

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Reuters

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может прорабатывать варианты ухода из клуба, если не хочет оставаться в запасе.

По его мнению, чем ближе будет приближаться срок окончания контракта капитана красно-белых, тем вопрос его продолжения карьеры будет становиться острее.

«Одно другому не мешает. Если есть предложения, то надо их рассматривать, а то так и останешься сидеть на лавочке, тем более после травмы набрать форму ему так и не удалось. Джикии нужна игровая практика. Если на него есть спрос, то и «Спартак» наверняка будет думать о продлении. Может, возникнут и какие-нибудь европейские варианты, которые его устроят. В общем, надо обсуждать все, думать», — заявил Масалитин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

Ранее Валерий Масалитин предложил ФИФА выплатить деньги российским клубам.

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