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«Локомотив» выиграл по буллитам у московского «Динамо»

Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву», упустив преимущество в три шайбы

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Локомотив» отыгрался с 0:3 и по буллитам победил столичное «Динамо», сообщает RT.

«В основное время игра завершилась со счетом 3:3», — уточнили в сообщении.

Среди хоккеистов «Локомотива» отличились Мартин Гернат, Даниил Бут и Степан Никулин. У «Динамо» хет-трик за Седриком Пакеттом.

Серию буллитов удачнее провел «Локомотив». Таким образом, команда заработала 82 очка и второе место в таблице Запада.

До этого СКА в гостях обыграл «Салават Юлаев», продлив победную серию до пяти матчей. Таким образом, армейцы одержали пятую победу подряд и с 83 очками в 59 матчах заняли верхнюю строчку в таблице Западной конференции.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и призвал «не расслаблять булки».

Ранее звезда НХЛ заявил, что без россиян Олимпиаду нельзя считать турниром сильнейших.

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