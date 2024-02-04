«Арсенал» победил «Ливерпуль» и приблизился к нему в турнирной таблице АПЛ

В главном матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Счет был открыт на 14-й минуте встречи. Сака первым оказался на подборе и отправил мяч в пустые ворота «Ливерпуля». В добавленное к первому тайму время Габриэл Магальянс срезал мяч в свои ворота.

В середине второго тайма защитник Вирджил ван Дейк и вратарь Алисон Бекер не поняли друг друга, что привело к очередному курьезному взятию ворот. Отличился Габриэл Мартинелли.

На 88-й минуте «Ливерпуль» остался в меньшинстве из-за удаления Ибраима Конате за нарушение на Кае Хаверце. Желтая карточка стала второй для защитника. Уже в добавленное время Леандро Троссард установил окончательный счет.

После этой победы подопечные Микеля Артеты набирают 49 очков и обходят «Манчестер Сити» в турнирной таблице, поднимаясь на вторую строчку. Действующие чемпионы проведут свой матч 5 февраля против «Брентфорда». «Ливерпуль», имея 51 очко в своем активе, продолжает удерживать первую строчку.

Ранее в Нидерландах объяснили отставку сотрудника «Твенте» после сделки со «Спартаком».