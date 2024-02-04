В «Локомотиве» заявили, что игрок команды отказался от нового контракта

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что защитник команды Станислав Магкеев отказался от подписания нового контракта. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только‑только получил травму. Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом», — сказал Ульянов.

24-летний Магкеев является воспитанником «железнодорожников». За основную команду защитник дебютировал 26 мая 2019 года против «Уфы». Летом 2020 года он продлил контракт с командой сроком на четыре года. По итогам 2020 года Магкеев стал номинантом премии «Первая пятерка», вручаемой ежегодно с 2002 года лучшему молодому игроку российского футбола.

В 2021 году защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. В мае 2023 года у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

В текущем сезоне защитник на поле не выходил.

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