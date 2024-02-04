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Экс-игрок ЦСКА предложил ФИФА выплатить деньги российским клубам

Экс-форвард ЦСКА Масатилин: ФИФА могла бы выплачивать деньги российским клубам

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Global Look Press

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, решение ФИФА по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна, которому была присуждена задолженность в размере €2,9 млн за незаконное расторжение контракта с «Ростовом» могло бы стать прецедентом, позволившим российским клубам, потерявшим игроков после февраля 2022 года, получать неустойку.

«Этот момент очень радует. Здорово, что во главу ФИФА ставит уважение и соблюдение закона. У нас же куча таких футболистов, которые убежали, те же самые Сигурдссон и Эджуке у ЦСКА. В этой ситуации изначально ФИФА должна была брать на себя финансовые обязательства, выплачивая какую-либо компенсацию российским клубам. Игроки же за них не выступают, но при этом получают зарплату, получают игровую практику, премиальные в других командах. Футболисты никак не пострадали, а наши клубы — пострадали. Поэтому здорово, что «Ростов» получит компенсацию», — заявил Масалитин.

Согласно документам ФИФА, если «Ростову» не будет выплачена компенсация, Норманн может быть дисквалифицирован. При этом «Аль-Раед», за который выступает хавбек, несет солидарную ответственность за данную выплату. Саудовскому клубу грозит запрет на регистрацию новых игроков.

Норманн, права на которого принадлежали «Ростову», стал футболистом «Аль-Раеда» 20 августа 2023 года. Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА.

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев (признан в РФ иностранным агентом) не увидел подвижек в возвращении России на турниры УЕФА.

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