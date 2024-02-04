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СКА в гостях обыграл «Салават Юлаев», продлив победную серию до пяти матчей

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

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Shutterstock/FOTODOM

Петербургский СКА одержал победу над уфимским клубом «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщило РИА Новости.

Матч в Уфе завершился со счетом 4:3 (2:0, 2:0, 0:3). На ледовой арене отличились Валентин Зыков, Василий Глотов, Сергей Толчинский и Михаил Воробьев.

Таким образом, армейцы одержали пятую победу подряд и с 83 очками в 59 матчах заняли верхнюю строчку в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (79 очков, 59 матчей) занимает третью позицию на Востоке.

В конце января СКА обыграл «Локомотив» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей точными бросками отметились Валентин Зыков и Александр Никишин, который оформил дубль. Вторую шайбу Никишин забросил на последней минуте матча в пустые ворота.

Президент России Владимир Путин остался доволен новой «СКА-Ареной», введенной в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в конце 2023 года.

Ранее Путин пошутил над капитаном хоккейного СКА.

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