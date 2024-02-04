Россиянка уступила в финале теннисного турнира в Австрии

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финальном матче турнира WTA-500 в Линце (Австрия) представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 2:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час и 10 минут. Россиянка сделала две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок в этом матче шесть раз подала навылет.

Стоит отметить, что в 2024 году эта победа в финале стала для Остапенко второй. Ранее она на турнире в Аделаиде (Австралия) взяла верх над Дарьей Касаткиной.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Александрова занимает 21-е место (2095 очков). Ее соперница по финалу располагается на 12-м месте (3028 очков). Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (9770 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7200 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (14-е место, 2838 очков).

Ранее сообщалось, что 19-летняя российская теннисистка впервые выиграла турнир WTA.