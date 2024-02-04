Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянка уступила в финале теннисного турнира в Австрии

Россиянка Александрова проиграла Остапенко в финале турнира в Линце

close
100%
РИА Новости

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финальном матче турнира WTA-500 в Линце (Австрия) представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 2:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час и 10 минут. Россиянка сделала две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок в этом матче шесть раз подала навылет.

Стоит отметить, что в 2024 году эта победа в финале стала для Остапенко второй. Ранее она на турнире в Аделаиде (Австралия) взяла верх над Дарьей Касаткиной.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Александрова занимает 21-е место (2095 очков). Ее соперница по финалу располагается на 12-м месте (3028 очков). Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (9770 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7200 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (14-е место, 2838 очков).

Ранее сообщалось, что 19-летняя российская теннисистка впервые выиграла турнир WTA.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами