В ЦСКА отреагировали на новость о возможном переходе вратаря клуба в «Спартак»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не ведет переговоров по трансферу голкипера красно-синих Ильи Помазуна, передает «Чемпионат».

«Переговоров между клубами нет. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чем и ранее были комментарии в СМИ. Это обычные процессы», — сказал Брейдо.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В текущем сезоне Помазун провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 18 матчей, пропустив 28 мячей, четыре из которых с пенальти.

«Урал» после 18 туров РПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко возобновит сезон матчем против «Ахмата».

Ранее Помазун рассказал, что готов уйти из команды с понижением зарплаты.