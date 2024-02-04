Российская фигуристка Камила Валиева не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших, которая пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на два источника, которые имеют отношение к организации соревнований.

Еще один собеседник издания рассказал, что к подготовке к Спартакиаде приступила Людмила Фурсова, которая является первой запасной в списке участников.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее представляющий Валиеву юрист раскрыл детали дела.