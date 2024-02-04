Кушанашвили объяснил, почему назвал Евгению Медведеву шпаной

Журналист Отар Кушанашвили объяснил, почему назвал фигуристку Евгению Медведеву «шпаной», заявив, что имел в виду цитату: «Придет молодая шпана, которая сотрет нас с лица Земли», передает Sport24.

«Я имел в виду цитату из поэта: «Придет молодая шпана, которая сотрет нас с лица Земли». Журналист — это годы подготовки. Вот Липницкая поступила гораздо честнее. Она не была готова к медийности и ушла в роль домохозяйки», — сказал Кушанашвили.

Кушанашвили раскритиковал Медведеву в ноябре 2023 года после ее интервью с блогером Даней Милохиным.

«Медведева ведь тоже шпана. Она не умеет ничего из того, на что претендует. Она не умеет брать интервью. Более того, она не умеет выбирать гостей. Кто зовет Даню Милохина? Кому он сдался?» — заявил тогда Кушанашвили.

Ранее Медведева поддержала Камилу Валиеву после ее дисквалификации.