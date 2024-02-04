Легкоатлет Шубенков о деле Валиевой: спортсмен всегда неправ по умолчанию

Чемпион мира по легкой атлетике в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что в таких случаях спортсмен неправ по умолчанию, передает РИА Новости.

Также Шубенков отметил, что возможно собрать справки, собрать со всех показания, найти врача, сфотографировать все коробочки с лекарствами, и это встречает адекватный ответ от обвинителя.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее в Госдуме заявили, что Валиевой не дадут спокойной жизни из-за допинга.