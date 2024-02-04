Кушанашвили: у людей болезненное восприятие «Зенита»

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что у людей болезненное восприятие петербургского «Зенита», передает Sport24.

«Видно, у людей болезненное восприятие «Зенита» как идеи. Миллер, «мечты сбываются» — это раздражает всю страну. Люди ищут любой повод придраться», — сказал Кушанашвили.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). На четвертом месте идет столичный «Локомотив», имея в активе 31 очко. На пятой строчке идет московский «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов.

Вторая часть чемпионата России стартует в марте. В 19-м туре «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом». Игра состоится 2 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее был назван клуб, который вмешается в борьбу «Краснодара» и «Зенита» за золото РПЛ.