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Экс-футболист «Реала» Азар: не думаю, что Роналду лучше меня

Бывший футболист «Реала» Азар заявил, что Роналдуу не лучше его

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Reuters

Бывший нападающий мадридского «Реала» Эден Азар заявил, что не считает португальца Криштиану Роналду лучше себя, передает All About Argentina в соцсетях.

«Кто из игроков лучше меня с точки зрения футбольного таланта? Индивидуально Месси, пожалуй, единственный. Криштиану — более крупный игрок, чем я. Но с точки зрения чистого футбола не думаю, что он лучше», — сказал Азар.

10 октября 2023 года Азар объявил о завершении профессиональной карьеры. В июне 32-летний бельгиец разорвал контракт с «Реалом», за который выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.

Также он известен по игре за французский «Лилль» и английский «Челси». В футболке национальной команды хавбек провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 36 результативных передач.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах саудовского «Аль-Насра» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее «Аль-Наср» отказался играть с клубом Леонида Слуцкого из-за неготовности Роналду.

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