Кушанашвили о российских футболистах: во время гимна у них в голове «Тополиный пух»

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал российских футболистов за то, как они слушают национальный гимн перед матчами, передает Sport24.

«У футболистов других сборных слезы идут во время гимна. У россиян же в голове «Тополиный пух» играет», — сказал Кушанашвили.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0). 21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии. Матч состоится в Москве.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может сыграть с еще одной европейской командой.