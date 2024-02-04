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Фигуристка Радионова отреагировала на нападение с ножом на Дикиджи

Фигуристка Радионова о нападении на Дикиджи: все должно быть хорошо

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РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова прокомментировала нападение с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи в метро Санкт-Петербурга, выразив надежду на то, что виновный будет наказан, передает «Матч ТВ».

«Надеюсь, что виновный будет наказан. Главное, что с Владом все хорошо, он цел и невредим. С ним рядом близкие, все должно быть хорошо. Никакой психологической травмы не должно быть», — сказала Радионова.

Нападавшим оказался 61-летний местный житель, который работает сервисным инженером. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

Ранее Дикиджи рассказал подробности нападения на него в метро.

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