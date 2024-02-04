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Шарапова вновь сыграла в теннис

Шарапова поучаствовала в выставочном матче с легендами тенниса

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mariasharapova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие выставочного матча в Майами (США).

Вместе с Шараповой в турнире участвовали Андре Агасси, Джон Макинрой и Штеффи Граф. Российская теннисистка опубликовала соответствующую Stories на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наши легенды», — подписала снимок Шарапова.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (36 — в одиночном разряде). В 2005 году удостоена звания Заслуженный мастер спорта России.

Спортсменка — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), в 2012 году она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде.

1 июля 2022 года Шарапова родила сына Теодора. Отец ребенка — британский миллионер Александр Гилкс.

Ранее Шарапова купила поместье за $11,5 млн.

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