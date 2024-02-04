Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский боец проиграл нокаутом в первом раунде турнира UFC

Россиянин Салихов потерпел поражение от ямайца Брауна на турнире UFC

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский боец Муслим Салихов проиграл на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 235, уступив представителю Ямайки Рэнди Брауну.

Поединок, который состоялся в рамках основного карда, завершился уже в первом раунде, когда Браун отправил Салихова в нокаут. Таким образом, Салихов потерпел третье поражение в UFC за последние четыре боя.

Ранее на этом же турнире был признан несостоявшимся бой еще одного российского бойца. Алиасхаб Хизриев встречался с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым. Поединок был остановлен спустя 11 секунд после его начала, потому что российский боец непреднамеренно попал своему сопернику пальцем в глаз. Из-за полученного повреждения Мурадов бой продолжить не смог, после чего их противостояние признали несостоявшимся.

В главном поединке турнира представитель Грузии Роман Долидзе проиграл Нассурдину Имавову, который представляет Францию. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Имавова раздельным решением судей (49-44, 47-47, 48-46).

Ранее чемпион UFC признался, что ему приснился кошмар из-за Ислама Махачева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами