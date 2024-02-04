Российский боец проиграл нокаутом в первом раунде турнира UFC

Российский боец Муслим Салихов проиграл на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 235, уступив представителю Ямайки Рэнди Брауну.

Поединок, который состоялся в рамках основного карда, завершился уже в первом раунде, когда Браун отправил Салихова в нокаут. Таким образом, Салихов потерпел третье поражение в UFC за последние четыре боя.

Ранее на этом же турнире был признан несостоявшимся бой еще одного российского бойца. Алиасхаб Хизриев встречался с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым. Поединок был остановлен спустя 11 секунд после его начала, потому что российский боец непреднамеренно попал своему сопернику пальцем в глаз. Из-за полученного повреждения Мурадов бой продолжить не смог, после чего их противостояние признали несостоявшимся.

В главном поединке турнира представитель Грузии Роман Долидзе проиграл Нассурдину Имавову, который представляет Францию. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Имавова раздельным решением судей (49-44, 47-47, 48-46).

Ранее чемпион UFC признался, что ему приснился кошмар из-за Ислама Махачева.