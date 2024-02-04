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Защищавшая Валиеву в CAS фирма отказалась комментировать дисквалификацию

В компании Pinna Legal высказались об оспаривании дисквалификации Валиевой

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Eloisa Lopez/Reuters

Глава французской юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна подтвердил, что его компания представляла интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На данный момент мы не даем комментариев: юридическая команда спортсменки изучает решение суда (объем которого составляет более 130 страниц), прежде чем давать комментарии и принимать решение о дальнейших действиях, которые могут включать оспаривание его законности в Федеральном суде Швейцарии», — заявил Пинна.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее психолог оценил состояние Валиевой после дисквалификации.

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