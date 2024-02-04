Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Поединок россиянина на турнире UFC признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Бой Хизриева с Мурадовым на UFC Fight Night 235 признан несостоявшимся

close
100%
Jeff Bottari/Zuffa LLC

Непобежденный российский боец Алиасхаб Хизриев на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 235 встречался с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым.

Поединок был остановлен спустя 11 секунд после его начала, потому что российский боец непреднамеренно попал своему сопернику пальцем в глаз. Из-за полученного повреждения Мурадов бой продлжить не смог, после чего их противостояние признали несостоявшимся.

Хизриев за всю карьеру в смешанных единоборствах провел 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. На профессиональном уровне боец выступает с 2014 года, представляет полусреднюю весовую категорию. Он — чемпион России по универсальному бою, чемпион мира по универсальному бою, чемпион Москвы по боевому самбо. Хизриев выигрывал титул промоушена Fight Nights Global в полусреднем весе.

В соглавном бою бразилец Ренато Карнейро встретится с американцем Дрю Добером. В главном поединке турнира представитель Грузии Роман Долидзе встретится с Нассурдином Имавовым, который представляет Францию.

Ранее чемпион UFC признался, что ему приснился кошмар из-за Ислама Махачева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами