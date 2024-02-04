Поединок россиянина на турнире UFC признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Непобежденный российский боец Алиасхаб Хизриев на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 235 встречался с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым.

Поединок был остановлен спустя 11 секунд после его начала, потому что российский боец непреднамеренно попал своему сопернику пальцем в глаз. Из-за полученного повреждения Мурадов бой продлжить не смог, после чего их противостояние признали несостоявшимся.

Хизриев за всю карьеру в смешанных единоборствах провел 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. На профессиональном уровне боец выступает с 2014 года, представляет полусреднюю весовую категорию. Он — чемпион России по универсальному бою, чемпион мира по универсальному бою, чемпион Москвы по боевому самбо. Хизриев выигрывал титул промоушена Fight Nights Global в полусреднем весе.

В соглавном бою бразилец Ренато Карнейро встретится с американцем Дрю Добером. В главном поединке турнира представитель Грузии Роман Долидзе встретится с Нассурдином Имавовым, который представляет Францию.

Ранее чемпион UFC признался, что ему приснился кошмар из-за Ислама Махачева.