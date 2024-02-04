«Спортсмен становится наркоманом»: психолог оценил состояние Валиевой

Спортивный и клинический психолог Максим Квасов назвал допинговый скандал фигуристки Камилы Валиевой сильнейшим стрессом для нее, который из острой фазы перерос в классическую, а также заявил, что спортсмены, которые не справляются с подобным, могут начать реализовывать себя в не очень приятных областях. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это не травма, которая поболела и прошла, а история, тянущаяся несколько лет, и которая будет продолжаться ещё примерно столько же. В первую очередь стоит смотреть на то, какие у Камилы есть ресурсы, чтобы совладать с этим стрессом. <...> Совсем другая история, когда спортсмен просто становится наркоманом. Конечно, это самый крайний случай, редкость, но такое бывает», — заявил он.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Валиева лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее Ольга Бузова заявила, что американцы подло подставили Валиеву.