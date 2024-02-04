Галлямов отказался от получения медалей Олимпиады по почте

Фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что не примет от Международного олимпийского комитета (МОК) медаль зимних Олимпийских игр — 2022, если она не будет вручена лично. Его слова приводит ТАСС.

«Мы с Настей [Мишиной] всегда уважали олимпийское движение в его оригинальном виде и всегда приезжали на любые мероприятия по первому приглашению. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я лично отказываюсь», — заявил он.

Галлямов и Мишина входили в состав сборной России, завоевавшей золотые медали в командном турнире Игр-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая также входила в состав сборной на «командник», из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Также в составе сборной России в командном турнире выступили танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночник Марк Кондратюк.

Ранее Галлямов сравнил с «Домом-2» фигуристов из США после дисквалификации Валиевой.