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Легенда ЦСКА раскритиковал трансферную политику клуба

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что не понимает трансферную политику клуба

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не одобряет работу клуба на трансфером рынке.

Эксперт заявил, что не ожидает прорыва от 19-летнего полузащитника Ахмеда Айсауи, который близок к переходу в армейский клуб из «УСМ Алжир».

«Это должен быть какой-то уникум, наверное, если ЦСКА решил его подписать! Это очень рискованная сделка, вилами по воде, что называется. У нас что, плохо академия разве работает, вхолостую? Неужели нет сравнимых с этим игроком ребят? Нонсенс, глупость какая-то. Я не понимаю такого, тем более он только за молодежные команды выступал. Играть среди мужиков и по юношам — две принципиально разные вещи, огромное количество талантов пропадало во взрослом футболе, когда попадало туда из молодежных команд», — заявил Пономарев.

По информации Sport24, ЦСКА и «УСМ Алжир» согласовали детали сделки по 19-летнему полузащитнику Ахмеду Айсауи. Сумма трансфера составит €150 тысяч, контракт будет подписан на два года с опцией продления еще на три сезона.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков в 18 матчах.

Ранее Владимир Пономарев оценил сумму возможного трансфера Аббосбека Файзуллаева.

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