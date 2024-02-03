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«Мало не покажется»: легенда ЦСКА оценил сумму возможного трансфера Файзуллаева

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал неплохим футболистом Файзуллаева

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ФК «Пахтакор»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после завершившегося для сборной Узбекистана Кубка Азии — 2024 к полузащитнику Аббосбеку Файзуллаеву могут поступать привлекательные предложения продолжения карьеры из других лиг.

По его мнению, руководство армейского клуба не будет спешить с продажей 20-летнего вингера.

«У ЦСКА долгосрочный контракт с Файзуллаевым, поэтому придется очень много денег выложить клубу, чтобы игрока выкупить. Если будет хорошее предложение, которое устроит клуб, то пожалуйста, но ЦСКА такую неустойку будет запрашивать, что мало не покажется. В принципе, Аббос — неплохой парень, умеет и мяч придержать, и передачу отдать, и подключиться в атаку. Но большим талантом назвать его не могу», — заявил Пономарев.

3 февраля сборная Узбекистана в серии пенальти уступила команде Катара в четвертьфинальной игре Кубка Азии.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) узбекский вингер провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл пять матчей и отдал две голевых передачи.

Ранее Владимир Пономарев похвалил ФИФА за решение по делу экс-игрока «Ростова» Матиаса Норманна.

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