Капитана «Спартака» назвали игроком для кухарок

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитнику Георгию Джикии будет трудно закрепиться в основном составе «Спартака» в весенней части чемпионата России.

По его мнению, капитан красно-белых уже давно не показывает свой максимум.

«Джикия уже давно потерял свои кондиции, редко играет, да и не нравится мне как защитник. Он не выходит на бьющего игрока, чтобы предотвратить удар, делает разножку немыслимую зачем-то, закрывает вратаря. Мне никогда не нравилось, как он играет. Да, он может подключиться в атаку, забить гол, но это все для кухарок, а не для пользы команды. В обороне он на двоечку с плюсом играет», — заявил Пономарев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что без России в УЕФА не обойдутся.