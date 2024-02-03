Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Капитана «Спартака» назвали игроком для кухарок

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал защитника «Спартака» Джикию игроком для кухарок

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитнику Георгию Джикии будет трудно закрепиться в основном составе «Спартака» в весенней части чемпионата России.

По его мнению, капитан красно-белых уже давно не показывает свой максимум.

«Джикия уже давно потерял свои кондиции, редко играет, да и не нравится мне как защитник. Он не выходит на бьющего игрока, чтобы предотвратить удар, делает разножку немыслимую зачем-то, закрывает вратаря. Мне никогда не нравилось, как он играет. Да, он может подключиться в атаку, забить гол, но это все для кухарок, а не для пользы команды. В обороне он на двоечку с плюсом играет», — заявил Пономарев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что без России в УЕФА не обойдутся.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами