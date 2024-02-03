Узбекистан не смог выйти в полуфинал Кубка Азии, уступив действующему победителю турнира

В матче 1/4 финала Кубка Азии сборная Катара переиграла в серии пенальти национальную команду Узбекистана.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. За Узбекистан мяч забил Одилджон Хамробеков, а узбекистанский футболист Уткир Юсупов срезал мяч в собственные ворота.

В серии пенальти Катар победил со счетом 3:2. Решающий удар реализовал Педру Мигел.

Катар является действующим победителем турнира. Япония является самой титулованной командой Кубка Азии, сумев победить на четырех турнирах. В последний раз им это удавалось на турнире 2011 года.

Один раз турнир выигрывала сборная Израиля. Это достижение покорилась израильтянам в 1964 году. Сейчас Израиль выступает на турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

2 февраля Таджикистан уступил в матче 1/4 финала Кубка Азии Иордании. Единственный мяч был забит на 66 минуте, когда футболист таджикистанской команды Вахдат Ханонов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее Иран пробился в полуфинал Кубка Азии по футболу.