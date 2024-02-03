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Джикии посоветовали не торопиться с уходом из «Спартака»

Тренер Гладилин посоветовал Джикии не спешить уходить из «Спартака»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитнику Георгию Джикии не стоит торопиться с вопросом продолжения карьеры в стане красно-белых.

По его мнению, до истечения срока контракта футболиста в клубе многое может измениться.

«Верное решение, до конца контракта Джикию трогать не надо. Пусть он тренируется. Футбол — это такая игра, где вообще не знаешь, как карта ляжет. Георгий — хороший игрок международного класса, в расцвете сил, зачем от него избавляться? Контракт закончится — будет видно, как дальше сложится судьба Абаскаля, что-то еще новое в клубе может случиться. Так что зацикливаться на этом не стоит», — заявил Гладилин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что норвежец Матиас Норманн больше не вернется в Россию.

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