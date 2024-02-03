«Он больше не вернется в Россию»: экс-тренер «Спартака» объяснил, что будет с Норманном

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что норвежский полузащитник Матиас Норманн, которому ФИФА присудила задолженность в размере €2,9 млн за незаконное расторжение контракта с «Ростовом», больше не вернется в Россию.

«Раз ФИФА присудила, то выплата должна произойти, здесь должны юристы вмешаться. Все зависит от них, они должны доработать. Ясно, что после такого Норманн больше в Россию не приедет, это билет в один конец, он здесь не нужен. Ни сам игрок не захочет возвращаться, ни клубы не станут его кандидатуру рассматривать», — заявил Гладилин.

Согласно документам ФИФА, если «Ростову» не будет выплачена компенсация, Норманн может быть дисквалифицирован. При этом «Аль-Раед», за который выступает хавбек, несет солидарную ответственность за данную выплату. Саудовскому клубу грозит запрет на регистрацию новых игроков.

Норманн, права на которого принадлежали «Ростову», стал футболистом «Аль-Раеда» 20 августа 2023 года. Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА.

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