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Названы кардинальные изменения в игре Медведева в 2024 году

Теннисистка Пивоварова: Медведев в этом сезоне начал играть активнее

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Wang Shen/Global Look Press

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в интервью «Газете.Ru» оценила старт сезона-2024 в исполнении Даниила Медведева.

Российский теннисист дошел до финала Australian Open, но проиграл там Яннику Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

»Медведев показал достаточно хороший старт, — сказала Пивоварова. — Здорово, что в этом сезоне он начал активнее играть: пробует себя у сетки, входит в корт на подаче соперника. Также Даниил работает над своей психологией: он стал увереннее и спокойнее играть. Больше не реагирует на публику, не отвлекается, не раздражается. Так что в плане работы над собой Медведев показывает большой прогресс.

Сейчас уровень у топ-игроков совершенно фантастический, и чтобы их обыгрывать, нужно постоянно прогрессировать — либо в отдельных элементах, либо по всему рисунку игры. Иначе кто-то из топ-10 может тебя обойти, а потом и из топ-15 вылетишь спокойно, если не будешь улучшать свой теннис.

Чтобы подниматься выше, нужно постоянно работать над собой, чего я и желаю Даниилу».

Ранее российская теннисистка заявила, что Синнер играл на голову сильнее Медведева в финале Australian Open.

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