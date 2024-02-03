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Нападающий «Спартака» Цыплаков: мы будем настраиваться на плей-офф

Хоккеист «Спартака» Цыплаков: будем готовиться, настраиваться на плей-офф

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Форвард московского «Спартака» Максим Цыплаков после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над екатеринбургским «Автомобилистом» заявил, что команда будет настраиваться на игры плей-офф, передает Legalbet.

«Сейчас будем готовиться, настраиваться на плей-офф. Соперников по 1/8 не предугадаешь. Будем что-то более конкретное понимать ближе к концу регулярки. Но мы в целом стараемся не смотреть на других», — сказал Цыплаков.

«Спартак» обыграл «Автомобилист» со счетом 3:0. За красно-белых шайбы забросили Иван Морозов, Александр Пашин и Никита Сусуев. В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает четвертое место, набрав 78 очков. Лидирует в таблице петербургский СКА, имея в активе 81 балл. На второй строчке идет ярославский «Локомотив, набрав 80 очков. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые имеют в активе 79 баллов.

Ранее игрока «Спартака» назвали готовым к выступлениям за рубежом.

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