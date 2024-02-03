Стало известно, как Медведев помог своему сопернику в финале Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, как тяжелый путь Даниила Медведева к финалу Australian Open психологически помог его сопернику Яннику Синнеру.

Российский теннисист провел три пятисетовых матча на стадии 2-го круга, четвертьфинала и полуфинала, а сам финал стал для него четвертым подобным матчем на турнире. Кроме того, еще две игры (в 1-м и в 4-м круге) Медведев закончил за четыре сета.

Синнер за весь турнир до финала проиграл только один сет.

«Марафонский путь Даниила к финалу придал Яннику больше спокойствия, — отметила Пивоварова. — Для итальянского теннисиста это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере, а это психологически давит на некоторых игроков, и не все могут показать стабильную игру. Но благодаря тому, что Синнер был более свежим, он знал, что может как минимум выиграть в четырех-пяти сетах, потому что Даниил не выдержит долгого матча».

При этом Пивоварова подчеркнула, что 22-летний итальянец с большой долей вероятности победил бы Медведева в любом случае.

«Синнер изначально был фаворитом для меня на этом турнире. Неудивительно, что Медведев ему проиграл. Янник показывает невероятный теннис — его уровень сейчас отличается даже от Новака Джоковича.

Да, было обидно из-за того, что Даниил был уже не столь свежим и не смог навязать полноценную борьбу на протяжении всего матча. Но я не думаю, что результат был бы другим, выиграй Медведев свои предыдущие матчи не в пяти, а в трех сетах», — сказала Пивоварова.

Российский теннисист проиграл Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Ранее был определен переломный момент в матче Медведева и Синнера.