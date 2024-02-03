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Булыкин рассказал, что даст «Спартаку» и «Ростову» Winline Зимний кубок РПЛ

Булыкин: на Winline Зимнем кубке РПЛ можно стать чемпионом зимних сборов

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Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-игрок национальной команды, а также таких клубов, как «Локомотив», «Динамо», «Андерлехт», «Байер», «Твенте» и «Аякс» Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, что участие в Winline Зимнем кубке РПЛ даст московскому «Спартаку» и «Ростову» почувствовать уверенность, а тренерам команд предоставит большую информацию о своих игроках.

«Конечно, это здорово, когда есть практически официальные матчи, можно посмотреть команду, проверить резерв, успеть во время межсезонья выиграть какой-то титул. Как у нас любят говорить: чемпион зимних сборов. Понятно, что это определение шуточное и не влияет на то, как ты будешь играть в чемпионате, и дает большую информацию для тренерского штаба», — считает Булыкин.

Кроме «Спартака» и «Ростова», в Winline Зимнем кубке РПЛ играют «Кайрат» из Казахстана и действующий чемпион Объединенных Арабаских Эмиратов «Шабаб Аль-Ахли». Турнир уже стартовал в Абу-Даби. В первом матче «Ростов» выиграл у хозяев со счетом 3:1. Соревнования продлятся до 14 февраля.

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