Ласицкене о деле Валиевой: вокруг Камилы сейчас много хайпа

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене отказалась комментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, передает ТАСС.

«Вокруг имени Камилы сейчас так много хайпа, я не хочу в этом участвовать», — сказала Ласицкене.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Валиева лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

31 января тренер Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что «хуже вердикта быть и не могло», усомнившись в том, что спортсменку «хоть кто-то защищал на слушаниях».

Ранее дисквалификацию Валиевой решили обжаловать.