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Стало известно, как повлияет решение НХЛ на шансы России выступить на Олимпиаде

Экс-хоккеист Кожевников: Канаде неинтересна хоккейная Олимпиада без России

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о решении Национальной хоккейной лиги отправить своих игроков для выступления на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. По мнению бывшего хоккеиста, теперь шансы сборной России выступить на олимпийском турнире возросли.

«Нормально отношусь к этому решению. У нас есть шанс попасть. Если канадцы будут играть, то для них это важно. Для них Олимпиада будет без России неполноценной, уверен. То же самое касается и американской сборной», — считает Кожевников.

Последние две зимние Олимпиады прошли без представителей сильнейшей лиги мира. В 2018 году в Пхенчхане победу одержала сборная Олимпийских атлетов из России, а четыре года спустя российская команда уступила в финале команде Финляндии. До того игроки из НХЛ приезжали на Олимпийские игры на протяжении пяти турниров – с 1998 по 2014 годы включительно. На Играх-2014 в Сочи, последних на данный момент с участием энхаэловцев, победу одержала сборная Канады, одолевшая в финале Швецию. Сборная Финляндии выиграла бронзовые медали. Именно этой команде Россия уступила в четвертьфинале.

Ранее Никита Кучеров отреагировал на свист зрителей на Матче звезд НХЛ.

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